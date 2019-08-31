«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» в рамках четвертого тура Английской Премьер-лиги. Действующие чемпионы забили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Первый влетел уже на второй минуте: Давид Сильва прошел вдоль боковой линии, выманил вратаря, отпасовал в центр на Де Брёйне, а тот пробил в пустые ворота.

Второй в конце первого тайма оформил Серхио Агуэро. Марез пяткой отпасовал на Де Брёйне, тот отдал обратно, но Марез пропустил мяч на Агуэро, который попал в девятку.

На 55-й минуте Кун соорудил дубль. Зинченко начал атаку и отдал мяч Силве, который в касание отправил его на Агуэро. Аргентинец обыграл защитника на линии штрафной и пробил точно в сетку.

«Сити» окончательно прибил оппонента на 79-й усилиями Бернарду Силвы, который вышел на поле 20 секунд до гола. Агуэро отпасовал Бернарду на входе в штрафную, тот сблизился с вратарем и катнул мяч мимо голкипера.

Агуэро забил 6 мячей в первых четырех турах и возглавил таблицу бомбардиров.

«Сити» набрал 10 очков и вышел на первое место, но у «Ливерпуля» игра в запасе: мерсисайцы еще не теряли очков и обойдут горожан в случае сегодняшней победы над «Бернли».

В 2010 году «Реал» отказался от трансфера Сильвы из-за страсти игрока к алкоголю и вечеринкам

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