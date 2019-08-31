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Салах промолчал, но Александер-Арнольд, Мане и Фирмино уверенно разобрались с «Бёрнли»

Салах промолчал, но Александер-Арнольд, Мане и Фирмино уверенно разобрались с «Бёрнли»
Eurosport

42 мин. назад

«Ливерпуль» идет без потерь.

«Ливерпуль» не теряет очки в чемпионате Англии – мерсисайцы уверенно победили «Бёрнли» со счетом 3:0.

Первый гол влетел на 30-й минуте: Трент Александер-Арнольд навешивал с правого фланга в штрафную, а мяч впорхнул в девятку.

Садио Мане удвоил счет через пять минут – он отличился после шикарного проникающего паса от Фирмино.

В конце матча Фирмино сам вколотил третий. Он сделал заброс на Салаха к штрафной, египтянин обыграл двоих и выкатил бразильцу под удар.

  • Только «Ливерпуль» не потерял очки в четырех турах: команда Юргена Клоппа единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
  • «Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате Англии в течение 13 матчей.

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