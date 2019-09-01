Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане дал волю эмоциям после замены в конце матча чемпионата Англии с «Бёрнли».

За минуту до этого Мохамед Салах не покатил мяч сенегальцу на пустые ворота и в итоге запорол момент. Садио сразу после замены высказал тренеру все, что думает по поводу того эпизода.

«Мане – эмоциональный парень, что-то пошло не так, как он планировал. Он просто был расстроен. Я не против того, чтобы не сдерживать эмоции. Такое в футболе иногда случается, да и он ничего такого не сказал. Мы остаемся друзьями. В раздевалке подробно обсудили этот момент», – сказал после игры Клопп.

«Ливерпуль» разгромил в гостях «Бёрнли» – 3:0.

На счету Мане второй гол.

Салах промолчал, но Александер-Арнольд, Мане и Фирмино уверенно разобрались с «Бёрнли»

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