В четвертом туре чемпионата Англии сыграли северолондонское дерби – «Арсенал» принимал «Тоттенхэм» на «Эмирейтс».

На 10-й минуте счет открыли «шпоры». Хынмин Сон разогнал атаку и отдал пас на Эрика Ламелу, Бернд Лено выпустил мяч перед собой после удара аргентинца, а Кристиан Эриксен добавил в сетку.

Лено через восемь минут после ошибки сделал впечатляющий сэйв – отразил опасный крученый удар Сона из-за штрафной.

В конце первого тайма Хынмина сбили перед воротами «Арсенала», и Харри Кейн с точки удвоил счет.

В добавленное к первой половине время «канониры» сократили разницу. «Пушкари» прижали соперников на чужой трети, накрыли их прессингом и перехватили владение. Мяч оказался на левом краю штрафной, Александр Ляказетт пожонглировал дриблингом и вломил в ближний верхний угол.

«Арсенал» мог сравнять на самом старте второго тайма, но Пьер-Эмерик Обамеянг после потери Уго Льориса не справился с обработкой мяча.

На исходе часа Харри Кейн выскочил в штрафную и мощно пробил в дальний угол, но попал в штангу.

И все же «Арсенал» сравнял. Маттео Гендузи просочился между линиями и аккуратно забросил в штрафную, Обамеянг выскочил на передачу и перевел мяч в сетку.

2:2 – «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.

«Канониры» набрали 7 очков после четырех матчей и опустились на пятое место.

У «шпор» пять баллов и девятое место в Премьер-лиге.

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