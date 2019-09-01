«Арсенал» и «Тоттенхэм» бодро залетели в осень и выдали красочное северолондонское дерби. Все случилось как обычно: море голов, закрученная интрига, накаленные добела нервы и традиционный пенальти в исполнении Харри Кейна. Статистика прошедшего матча может вскружить голову, а делать из нее какие-либо выводы или просто насладиться хайлайтами – решать тебе.

«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:2

«Канониры» набрали 7 очков после четырех матчей и опустились на пятое место.

У «шпор» пять баллов и девятое место в Премьер-лиге.

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