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Защитник из Серии C положил гол с центра поля. Кажется, он просто выносил мяч куда подальше

Защитник из Серии C положил гол с центра поля. Кажется, он просто выносил мяч куда подальше
Eurosport

29 мин. назад

Как думаете, это был намеренный удар по воротам?

В матче второго тура Серии C «Паганезе» на своем поле выиграл у «Монополи» – 2:0.

Победным голом на 11-й минуте отметился защитник «Паганезе» Марко Шиавино – итальянец зашвырнул мяч в ворота соперника ударом от центральной линии поля.

  • Позже Шиавино забил в ворота «Монополи» второй мяч.
  • Итальянская Серия C делится на три группы – A, B и C. «Паганезе» и «Монополи» выступают в группе C.
  • «Паганезе» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, «Монополи» – 13-ю.

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