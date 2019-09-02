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Защитник из Серии C положил гол с центра поля. Кажется, он просто выносил мяч куда подальше
Как думаете, это был намеренный удар по воротам?
В матче второго тура Серии C «Паганезе» на своем поле выиграл у «Монополи» – 2:0.
Победным голом на 11-й минуте отметился защитник «Паганезе» Марко Шиавино – итальянец зашвырнул мяч в ворота соперника ударом от центральной линии поля.
- Позже Шиавино забил в ворота «Монополи» второй мяч.
- Итальянская Серия C делится на три группы – A, B и C. «Паганезе» и «Монополи» выступают в группе C.
- «Паганезе» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, «Монополи» – 13-ю.
Волшебный штрафной из Серии B, который ты будешь прокручивать в голове вместо сна
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