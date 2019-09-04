«Челси» представил третий комплект игровой формы на сезон-2019/20 от Nike: необычный и невероятно стильный.

Футболка и шорты выполнены в черных тонах, на воротнике и рукавах – красная окантовка.

«Мы вдохновлялись 1990 годами. Футболка украшена цветами незабываемых полос и логотипом Nike Futura, который отражает культовые комплекты форм прошлого», – говорится в твиттере лондонцев.

После четырех туров АПЛ-2019/20 «Челси» идет на 11-м месте, набрав пять очков.

В пятом туре «синие» сыграют в гостях с «Вулверхэмптоном».

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