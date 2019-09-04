«Челси» показал третий комплект формы – черного цвета и невероятно стильный
Играть в таком – одно удовольствие.
«Челси» представил третий комплект игровой формы на сезон-2019/20 от Nike: необычный и невероятно стильный.
Футболка и шорты выполнены в черных тонах, на воротнике и рукавах – красная окантовка.
«Мы вдохновлялись 1990 годами. Футболка украшена цветами незабываемых полос и логотипом Nike Futura, который отражает культовые комплекты форм прошлого», – говорится в твиттере лондонцев.
- После четырех туров АПЛ-2019/20 «Челси» идет на 11-м месте, набрав пять очков.
- В пятом туре «синие» сыграют в гостях с «Вулверхэмптоном».
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