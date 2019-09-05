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Успех Пукки шокировал комментаторов из Малайзии. На местном языке его фамилия звучит непристойно
Ребята выкручиваются как могут.
Комментаторы из Малайзии столкнулись с огромными трудностями после выхода «Норвича» в Премьер-лигу.
В нынешнем сезоне «канарейки» вернулись в АПЛ после трехлетнего отсутствия и сразу навели в самой попсовой лиге шороху – в первую очередь благодаря страйкеру Теему Пукки, который в четырех стартовых турах забил 5 мячей.
Как отмечает The Sun, фамилия Пукки стала настоящим кошмаром для малазийских комментаторов, так как на местном сленге слово «Pukki» означает «*****» [женский половой орган]. Схожая проблема затронула и Сингапур – там фамилия Пукки означает примерно то же самое.
- Больше Пукки в стартовых турах АПЛ забил только Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» – 6 мячей.
- «Норвич» набрал три очка в четырех матчах и занимает 19-е место в турнирной таблице.
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