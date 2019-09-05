Комментаторы из Малайзии столкнулись с огромными трудностями после выхода «Норвича» в Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне «канарейки» вернулись в АПЛ после трехлетнего отсутствия и сразу навели в самой попсовой лиге шороху – в первую очередь благодаря страйкеру Теему Пукки, который в четырех стартовых турах забил 5 мячей.

Как отмечает The Sun, фамилия Пукки стала настоящим кошмаром для малазийских комментаторов, так как на местном сленге слово «Pukki» означает «*****» [женский половой орган]. Схожая проблема затронула и Сингапур – там фамилия Пукки означает примерно то же самое.

Больше Пукки в стартовых турах АПЛ забил только Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» – 6 мячей.

«Норвич» набрал три очка в четырех матчах и занимает 19-е место в турнирной таблице.

У защитника «Шеффилда» Джагелки новая подруга. У нее есть несколько плюсов, и она их не стесняется

Качай приложение Eurosport для iOS или Android