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Тренер любительской команды полез за мячом через забор и оторвал себе палец
Всему виной обручальное кольцо.
Главный тренер любительской команды «Хайкем Таун» Даррен Дай лишился пальца после того, как полез за мячом через стадионное ограждение.
Как сообщает The Sun, инцидент случился после игры между «Хайкемом» и «Иммингемом», в которой команды Дая одержала победу. По окончании матча Даррен вспомнил, что один из мячей вылетел за пределы стадиона, и отправился на его поиски. Обнаружив, что ворота стадиона уже закрыты, коуч решил перелезть через ограду – и это решение оказалось роковым.
Тренер «Хайкеме» зацепился обручальным кольцом за забор – так, что от его пальца на левой руке остались только хрящ и кость. «Как только я спрыгнул с забора, я понял, что со мной что-то серьезное. Я думал, я лишился половины пальца, я буквально онемел от боли», – рассказывает Дай.
Коуча почти сразу доставили в больницу, но его палец оказался настолько поврежден, что врачи не смогли ничего поделать. Теперь на левой руке Дая не достает безымянного пальца: «Я до сих пор иногда его чувствую, это довольно странно. Я выполняю специальные упражнения, чтобы избавиться от этого чувства».
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