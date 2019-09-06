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«Его сын играл за «МЮ» и получил медаль». Кин обвинил Фергюсона в кумовстве
Бывший кэп «дьяволов» удивлен, почему Ферги не нашел в «МЮ» должность для своей жены.
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин обвинил бывшего коуча «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона в кумовстве.
«Фергюсон говорил, что он всегда делал то, что было лучше для «Манчестер Юнайтед». Это чушь! Его сын Даррен играл за «МЮ» и получил медаль АПЛ, ему очень повезло. Брат Фергюсона долгое время занимал в клубе должность главного скаута. Странно, что его жене тоже не подыскали должность.
Позже Даррен тренировал «Престон» и был уволен. Несколько игроков «МЮ» выступали за «Престон» на правах аренды, но, как вы думаете, что случилось на следующий день после увольнения Даррена? Их аренды отозвали. И это было хорошо для игроков и для «МЮ»? Не лечите меня», – приводит слова Кина Off the ball.
- Кин выступал за «МЮ» в 1993-2005 гг. и выиграл в составе манчестерской команды семь титулов Премьер-лиги.
- В 2005 году Кин неожиданно покинул клуб из-за разногласий с Фергюсоном и тренерским штабом.
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