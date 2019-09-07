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Жиру: «Стану редактором журнала «Иисус», он выйдет в середине сентября»

Жиру: «Стану редактором журнала «Иисус», он выйдет в середине сентября»
Eurosport

37 мин. назад

Нет, он не шутит.

Форвард «Челси» Оливье Жиру рассказал, что станет редактором религиозного издания.

«Я постараюсь рассказать о своей вере. Я чувствую, что должен использовать медиа и выплеснуть все, что волнует меня, выразить свою преданность Иисусу Христу. Недавно в Лондоне мы провели прием для подвергшихся гонениям христиан со всего мира, все прошло очень хорошо. Вот что близко моему сердцу.

А еще я вскоре стану редактором журнала «Иисус», который выйдет в середине сентября. Это важная тема и не только потому, что я об этом говорю. В конце концов, когда ты видишь все, что происходит в футболе – гомофобные баннеры, расизм, – то хочешь занять жесткую позицию и сказать: «Остановитесь», – сказал Жиру Le Figaro.

  • Жиру в мае продлил контракт с «Челси» до 2020 года.
  • Оливье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы-2018/19.

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