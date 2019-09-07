Нападающий «Челси» Оливье Жиру затронул тему каминг-аутов в профессиональном футболе.

«На самом деле, выйти и объявить о том, что ты гей, являясь футболистом, очень трудно. Я бы сказал, что это невозможно. Лично я не знаю ни одного гомосексуала в футболе. Не могу сказать, есть ли такие вообще.

Это никому неизвестно, даже внутри раздевалок. Я не говорю, что эти парни прячутся, но они держат это внутри себя, 100%. Это настоящее табу», – приводит слова Жиру Le Figaro.

В чемпионате Англии-2019/20 Жиру провел три матча и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, а «Челси» стал обладателем трофея.

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