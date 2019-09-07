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Бывшего тренера «Рубина» Грасию уволили из «Уотфорда»

Бывшего тренера «Рубина» Грасию уволили из «Уотфорда»
Eurosport

1 час назад

Первая отставка в АПЛ-2019/20.

«Уотфорд» расстался с главным тренером команды Хави Грасией.

Об увольнении испанского коуча сообщил официальный сайт «шершней». В нынешнем сезоне АПЛ «Уотфорд» набрал одно очко в четырех матчах и занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

  • В 2016-2017 гг. Грасия трудился в казанском «Рубине».
  • Под руководством Грасии «Уотфорд» добрался до финала Кубка Англии-2018/19, где уступил «Манчестер Сити».

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