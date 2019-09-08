Полузащитник «Бёрнли» Дэниел Дринкуотер, принадлежащий «Челси», получил многочисленные травмы в результате драки.

Дринкуотер напился, отмечая день рождения друга в манчестерском ночном клубе, и начал приставать к девушке защитника «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле.

Завязалась потасовка, охранники выгнали Дэниела на улицу, но драка продолжилась – его избивали вшестером с криками «Ломайте ему ноги». После этого друг Дринкуотера вызвал футболисту такси. Как отмечает The Sun, в полицию игрок не обратился.

В результате избиения Дэни получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук.

Последний раз полузащитник играл в АПЛ 18 месяцев назад.

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