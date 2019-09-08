Twitter

Дринкуотера избили вшестером. Он напился в ночном клубе и пристал к подруге футболиста

Дринкуотера избили вшестером. Он напился в ночном клубе и пристал к подруге футболиста
Eurosport

2 ч. назад

Какая жесть.

Полузащитник «Бёрнли» Дэниел Дринкуотер, принадлежащий «Челси», получил многочисленные травмы в результате драки.

Дринкуотер напился, отмечая день рождения друга в манчестерском ночном клубе, и начал приставать к девушке защитника «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле.

Завязалась потасовка, охранники выгнали Дэниела на улицу, но драка продолжилась – его избивали вшестером с криками «Ломайте ему ноги». После этого друг Дринкуотера вызвал футболисту такси. Как отмечает The Sun, в полицию игрок не обратился.

  • В результате избиения Дэни получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук.
  • Последний раз полузащитник играл в АПЛ 18 месяцев назад.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте