Эмму Джонс уже несколько лет называют одной из самых эффектных дам в английском футболе. После работы на радио «Викинг» девушка устроилась в клубном ТВ «Лидса», и фанаты «белых» шутили, что это лучший трансфер команды за последние годы.

Вот тебе весомые аргументы в пользу Эммы.

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