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«Как бога увидели. Надо себя тоже уважать». Аршавин – о приходе Федерера в раздевалку «Арсенала»

«Как бога увидели. Надо себя тоже уважать». Аршавин – о приходе Федерера в раздевалку «Арсенала»
Eurosport

1 час назад

Андрей Сергеевич уважает себя.

Экс-полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о приходе в раздевалку лондонского клуба Роджера Федерера.

«Помню, когда Федерер сюда зашел. Они все тут как с низкого старта сорвались его обнимать и селфи делать. Как дети себя вели. Они с этим Федерером, как будто Бога увидели. Надо немножко себя тоже уважать. Они сами в «Арсенале» играют. Меня немножко это удивило. Фоткался ли я с Федерером? Нет», – сказал Аршавин.

  • Федерер – рекордсмен по победам на турнирах «Большого шлема» (20).
  • Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы.

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