Imago
«Как бога увидели. Надо себя тоже уважать». Аршавин – о приходе Федерера в раздевалку «Арсенала»
Андрей Сергеевич уважает себя.
Экс-полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о приходе в раздевалку лондонского клуба Роджера Федерера.
«Помню, когда Федерер сюда зашел. Они все тут как с низкого старта сорвались его обнимать и селфи делать. Как дети себя вели. Они с этим Федерером, как будто Бога увидели. Надо немножко себя тоже уважать. Они сами в «Арсенале» играют. Меня немножко это удивило. Фоткался ли я с Федерером? Нет», – сказал Аршавин.
- Федерер – рекордсмен по победам на турнирах «Большого шлема» (20).
- Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы.
«Вот вам всем, кто не верил в Роджика!» Матч Федерер – Надаль в 13 видео от Дзюбы
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте