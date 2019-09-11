Титул в Англии снова разыграют «Сити» и «Ливерпуль». У остальных топов огромные проблемы

«Тоттенхэм»

Маурисио Почеттино вступил в сезон с неигровыми проблемами – тренер поругался с Яном Вертонгеном и не ставил в состав Кристиана Эриксена, поскольку тот якобы вел переговоры с «Реалом». Это отразилось на игре «шпор» – бельгийца остро недоставало в центре защиты, без датчанина команда плохо вскрывала автобусы. События в матчах лишь убедили Почеттино в неправоте: с выходом Эриксена на замену команда преобразилась и против «Астон Виллы», и «Ньюкасла», заменивший Вертонгена Дэвинсон Санчес привез в каждой игре.

После международной паузы оба точно вернутся в старт, но у «Тоттенхэма» есть еще одна позиция, провисающая даже по кадрам. Правый фланг защиты закрывает молодой Кайл Уокер-Питерс. У парня большой потенциал, но соперники уже сделали из него слабое звено. Тут стоит винить руководителей клуба – Даниэль Леви оставил команду без опытного игрока. На замену проданному Кирану Трипьеру «Тоттенхэм» никого не взял. То есть, весь сезон команда проведет либо с неопытным Уокер-Питерсом, либо с игроками, для которых правый фланг не родная позиция.

Кристиан Эриксен, «Тоттенхэм»Getty Images

Больше всего смущает коллективная игра «Тоттенхэма» в обороне – команда допускает по своим воротам чуть меньше 18 ударов за матч. Отчасти это следствие календаря («шпоры» уже сыграли на выезде с «Сити» и «Арсеналом»), отчасти – уход от того стиля, который Почеттино навязывал последние пять лет. При Маурисио лондонцы специализировались на высоком прессинге, благодаря которому не подпускали соперников близко к воротам. Это трансформировалось в отличные цифры по допущенным ударам.

Сейчас прессинга нет. Еще никогда в эпоху Почеттино «Тоттенхэм» не прессинговал с такой низкой интенсивностью – перед попыткой отобрать мяч команда позволяет сделать сопернику 11 передач. В сезоне-2015/16 показатель был куда более впечатляющим – всего шесть пасов. Без прессинга «шпоры» вынужденно откатываются на свою треть поля, но сдержать соперников не могут даже в низком блоке. Команда не привыкла обороняться у своих ворот – обычно «Тоттенхэм» делал это у чужих. Пугает, что проблема разрасталась с начала прошлого сезона. Сейчас негативная динамика сохранилась.

«Арсенал»

Перед началом прошлого сезона Унаи Эмери поставил перед командой две тактические задачи – выходить в атаку через короткий пас и прессинговать у чужих ворот, если мяч у соперника. За год испанец не продвинулся в донесении мысли. «Арсенал» – худшая команда этого сезона АПЛ по потерям мяча на своей трети поля и по отборам на трети соперника. То есть, оба требования Эмери не выполняются.

Смущают не только два этих недостатка, но и индивидуальные характеристики игроков. Эмери использует схему с четверкой защитников, которая неудобна сразу двум исполнителям. Давид Луис показывал наиболее надежную игру в тройке ЦЗ, Сеяд Колашинац – когда играл латераля. Бразилец действует слишком рискованного для дуэта защитников, а босниец – слишком авантюрно для фулбека. Они привыкли к страховке, но в этой схеме «Арсенала» ее нет.

Унаи ЭмериGetty Images

Примерно то же самое с Дани Себальосом. В теории он может решить проблему с выходом в атаку. Испанец хорошо преодолевает прессинг за счет дриблинга и качественной игры в пас. Но пока Эмери видит его на позиции десятки – оттуда помогать команде с преодолением прессинга нереально. Конечно, Себальос может опуститься в глубину поля, но тогда «Арсенал» теряет лишнего игрока в атаке.

«МЮ»

У команды Сульшера наметился прогресс в защите – «Юнайтед» почти ничего не допускает у своих ворот. По ожидаемым пропущенным голам «МЮ» вообще лучшая команда этого сезона в Англии.

Беда в том, что команда совершенно не изменилась в атаке. Сульшеру до сих пор лучше удаются матчи, в которых «МЮ» владеет мячом меньше соперника. Когда «Юнайтед» играет первым номером, начинаются проблемы. В нападении слишком много игроков, которым удобнее играть на контратаках – Рэшфорд, Марсьяль и новичок Джеймс заполняют три слота из четырех.

Маркус РэшфордGetty Images

Их мастерство не оставляет «Юнайтед» без остроты, но как метко выразился Джермейн Дженас (бывший полузащитник «Тоттенхэма», сейчас эксперт BBC), команда выжимает из огромного преимущества по ударам лишь кучу полумоментов. В совокупности они дают не такую уж плачевную картину, но «МЮ» слишком сильно зависит от реализации.

«Челси»

Фрэнк Лэмпард строит симпатичный проект, которому пока не хватает баланса. «Челси» атакует большими силами, но без очевидной идеи, что делать с мячом. Из-за этого команда не может вступить в контрпрессинг и подставляется под огромное количество контратак. За это «Челси» наказали и «Юнайтед», и «Лестер», и «Шеффилд».

В какой-то степени Фрэнка можно понять – в его ростере нет игроков, которые бы гарантированно и на дистанции выбивали больше 10-15 голов за сезон. Лэмпард атакует большими силами, чтобы компенсировать дефицит гениальности в составе. Это вынужденная мера после продажи Азара, но четкие комбинации могут замаскировать проблему.

Ситуацию усугубляют провалы защитников. В теории команда, даже уязвимая к контратакам, может спастись, если у нее надежная оборона. У «Челси» этого нет. Из-за продажи Рюдигера и Луиса «синие» остались без сыгранной пары ЦЗ. В старте выходят молодые Кристенсен и Зума – чтобы найти взаимопонимание, им нужно время.

Обратная история с Аспиликуэтой. На бумаге испанец не только самый опытный, но и самый классный защитник в составе. По факту он плохо совмещает и атакующие функции, которые навязывает ему Лэмпс, и оборонительные. Из-за этого Аспи ярче проявляет себя с мячом, но допускает нетипичные ошибки в защите. Передачи с фланга Сесара трансформируются в слишком убойные моменты.

Понятно, что часть головоломки решится с образованием хорошей и сыгранной пары ЦЗ – они подстрахуют Аспиликуэту. Но пока светлые мысли Лэмпарда разбивается об огромное количество дилемм. Это лишь одна из них.

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