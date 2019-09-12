На «Этихаде» состоялся прощальный матч экс-капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани. На поле вышли звезды «Сити» против звезд АПЛ из других клубов.

Сам Компани, сейчас занимающий в «Андерлехте» пост играющего тренера, смотрел матч с трибун – он получил травму задней поверхности бедра. «Типичный я. Я всегда вне игры в конце сезона», – иронично прокомментировал ситуацию 33-летний бельгиец.

Заявки команд

«Манчестер Сити»: Джо Харт, Костел Пантилимон, Джолеон Лескотт, Коло Туре, Ричард Данн, Майка Ричардс, Пабло Сабалета, Гаэль Клиши, Дитмар Хаманн, Найджел де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айленд, Джеймс Милнер, Давид Сильва, Марио Балотелли, Серхио Агуэро, Крэйг Беллами, Мартин Петров, Бенджамин Мварувари.

Сборная АПЛ: Эдвин ван дер Сар, Шэй Гивен, Гари Невилл, Фил Невилл, Джон О’Ши, Уэс Браун, Пол Скоулз, Никки Батт, Майкл Кэррик, Райан Гиггз, Франсеск Фабрегас, Рафаэл ван дер Варт, Робин ван Перси, Тьерри Анри.

Победила дружба

Как и всегда в подобных матчах, команды забили поровну: игра завершилась со счетом 2:2. Болгарин Мартин Петров открыл счет уже на второй минуте, красиво пробив с острого угла.

На 31-й минуте Робби Кин сравнял. Это было красиво и олдскульно: Кэррик отпасовал на Гиггза, Гиггз отдал Ван Перси, а тот скинул на Кина, который не промахнулся.

В начале второго тайма вперед вышла сборная АПЛ усилиями Ван Перси. Голландец вспомнил молодость и закинул с линии штрафной.

Мварувари сравнял за минуту до конца основного времени, как и полагается.

А вот это – не гол, но волшебный пас пяткой от нестареющего Пола Скоулза. Рыжему уже 44, но он не утратил футбольного мастерства.

«Я никогда не думал, что такое возможно», – после матча сказал растроганный Компани корреспондентам Sky Sports. Это он про матч, а не про финты Скоулза.

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