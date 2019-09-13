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Руни: «10 лет назад у Англии был сильнейший состав в мире, с Гвардиолой мы бы выиграли все»

Руни: «10 лет назад у Англии был сильнейший состав в мире, с Гвардиолой мы бы выиграли все»
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Родоначальникам не хватило только топ-тренера в лице Пепа, уверен Уэйн.

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни жалеет, что сборную Англии в нулевые не возглавил Хосеп Гвардиола.

«Я слежу за играми Англии с большим интересом и счастлив, когда они побеждают. Если посмотреть на команду, которая была у Англии 10 лет назад, то можно сказать, что, возможно, у нас был лучший набор игроков в мировом футболе. Рио Фердинанд, Джон Терри, Эшли Коул, Стивен Джеррард, Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм, я, Майкл Оуэн.

Если бы у нас тренером был Пеп Гвардиола, то мы бы выиграли все, без сомнения», – считает Руни, чье мнение приводит Sky Sports.

  • Уэйн - лучший бомбардир в истории сборной Англии, у него 53 гола в 120 матчах.
  • Руни выступил на шести крупных турнирах (3 чемпионата мира, 3 Евро), Англия ни разу прошла дальше четвертьфиналов.
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