Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни жалеет, что сборную Англии в нулевые не возглавил Хосеп Гвардиола.

«Я слежу за играми Англии с большим интересом и счастлив, когда они побеждают. Если посмотреть на команду, которая была у Англии 10 лет назад, то можно сказать, что, возможно, у нас был лучший набор игроков в мировом футболе. Рио Фердинанд, Джон Терри, Эшли Коул, Стивен Джеррард, Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм, я, Майкл Оуэн.

Если бы у нас тренером был Пеп Гвардиола, то мы бы выиграли все, без сомнения», – считает Руни, чье мнение приводит Sky Sports.

Уэйн - лучший бомбардир в истории сборной Англии, у него 53 гола в 120 матчах.

Руни выступил на шести крупных турнирах (3 чемпионата мира, 3 Евро), Англия ни разу прошла дальше четвертьфиналов.

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