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Лапорт получил травму мениска и вылетел на полгода

Лапорт получил травму мениска и вылетел на полгода
Eurosport

1 час назад

Большая потеря для команды Пепа Гвардиолы.

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт выбыл из строя на пять или шесть месяцев. Ранее француз получил травму мениска.

«Лапорт в этом году уже не сыграет. Ждем его в январе или в феврале», – заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

  • В чемпионате Англии-2019/20 Лапорт провел 4 матча и не отметился результативными действиями.
  • Ранее Гвардиола назвал Лапорта лучшим левоногим защитником в мире.
  • В распоряжении Гвардиолы остались лишь 2 номинальных ЦЗ – Отаменди и Стоунз.

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