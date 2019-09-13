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Лапорт получил травму мениска и вылетел на полгода
Большая потеря для команды Пепа Гвардиолы.
Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт выбыл из строя на пять или шесть месяцев. Ранее француз получил травму мениска.
«Лапорт в этом году уже не сыграет. Ждем его в январе или в феврале», – заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
- В чемпионате Англии-2019/20 Лапорт провел 4 матча и не отметился результативными действиями.
- Ранее Гвардиола назвал Лапорта лучшим левоногим защитником в мире.
- В распоряжении Гвардиолы остались лишь 2 номинальных ЦЗ – Отаменди и Стоунз.
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