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Хулиганы напали на подростка и сигаретами сожгли футболку с Тирни. Киран подарил ему новую
Красивый поступок новичка «канониров».
Левый защитник «Арсенала» Киран Тирни подарил футболку юному поклоннику «канониров», который подвергся атаке хулиганов.
Как сообщает The Scottish Sun, после трансфера Тирни из «Селтика» в «Арсенал» 15-летний Джек Стэньярд приобрел джерси с фамилией Кирана. Футболка стоила 75 фунтов и очень нравилась подростку, но ему пришлось с ней попрощаться: на парня напали хулиганы и сожгли джерси сигаретами.
Мама и сестра Джека связались с сестрой Тирни и рассказали ей об этом случае. Узнав о беспределе, Тирни сразу же выслал парню новую футболку, написав на ней следующие слова: «Оставайся сильным».
- Трансфер Тирни обошелся «Арсеналу» в 27 млн евро.
- Киран еще не дебютировал за «канониров» из-за травмы. На этой неделе шотландец вернулся к тренировкам в общей группе.
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