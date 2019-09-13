Левый защитник «Арсенала» Киран Тирни подарил футболку юному поклоннику «канониров», который подвергся атаке хулиганов.

Как сообщает The Scottish Sun, после трансфера Тирни из «Селтика» в «Арсенал» 15-летний Джек Стэньярд приобрел джерси с фамилией Кирана. Футболка стоила 75 фунтов и очень нравилась подростку, но ему пришлось с ней попрощаться: на парня напали хулиганы и сожгли джерси сигаретами.

Мама и сестра Джека связались с сестрой Тирни и рассказали ей об этом случае. Узнав о беспределе, Тирни сразу же выслал парню новую футболку, написав на ней следующие слова: «Оставайся сильным».

Трансфер Тирни обошелся «Арсеналу» в 27 млн евро.

Киран еще не дебютировал за «канониров» из-за травмы. На этой неделе шотландец вернулся к тренировкам в общей группе.

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