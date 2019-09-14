Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опроверг слухи о том, что у него есть конфликт с партнером по команде Садио Мане.

Египтянин опубликовал в твиттере видео, где дети, которым прифотошопили его лицо и лицо Мане, бегут друг другу на встречу и обнимаются.

По ходу матча четвертого тура АПЛ против «Бёрнли» (3:0) Мо в одном из эпизодов пожадничал и не отдал пас на Мане, который находился в выгодной позиции. После камера выхватила лицо сенегальца, который остался разозлен действиями партнера.

В четырех стартовых турах «Ливерпуль» одержал четыре победы. Команда занимает первую строчку в турнирной таблице.

В пятом туре «красные» встретятся с «Ньюкаслом», матч пройдет в субботу, 14 сентября.

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