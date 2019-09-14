«Манчестер Сити» в матче пятого тура АПЛ уступил «Норвичу» – 2:3.

Счет в игре после подачи углового открыл полузащитник «канареек» Кенни Маклин.

Затем «Норвич» удвоил преимущество: Теему Пукки выкатил ассист на Тодда Кэнтуэлла, а тот катнул мячик в пустые ворота.

«Манчестер Сити» под занавес тайма отыграл один мяч усилиями Серхио Агуэро.

На 50-й минуте Пукки снова сделал преимущество «Норвича» комфортным. Голу предшествовала грубейшая ошибка Николаса Отаменди.

Все, на что сподобилась команда Пепа Гвардиолы, – забить еще один мяч в самом конце игры. Отличился Родри.

На счету «Манчестер Сити» осталось 10 очков. «Горожане» отстают от «Ливерпуля» уже на 5 баллов.

На счету Теему Пукки уже 6 голов в этом сезоне, он третий бомбардир АПЛ.

Титул в Англии снова разыграют «Сити» и «Ливерпуль». У остальных топов огромные проблемы

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