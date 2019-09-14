Ставить крест на чемпионстве «Сити» рано, но защитники-клоуны и сборные будут мешать Пепу и дальше

Первое поражение «Манчестер Сити» в сезоне прямо навевает разговоры о том, что чемпионская гонка окончена. 5 очков форы для «Ливерпуля» – это своеобразный референс в прошлый сезон. Тогда парни Клоппа вылавливали и 10 очков отрыва, но даже так чемпионами не стали.

В Англии вообще нельзя говорить о чем-то преждевременно. Да, это совсем избитый штамп, но в АПЛ каждый может грохнуть каждого. Особенно, если это боевой «Норвич». «Канарейки» – пока что с запасом главный хедлайнер старта сезона. У них в составе лучший игрок августа Теему Пукки, достойное противостояние «Челси» и «Ливерпулю» (даже несмотря на счет) и вынос «Сити». А таких «норвичей» в АПЛ примерно все.

Пепу неминуемо будет сложно с командами, готовыми биться в том же стиле, что и «Норвич». Идеальное противоядие против команды Гвардиолы: хоккейная самоотдача в штрафной, резвые контратаки и желательно умный центрфорвард. Не самые сложные в исполнении вещи за исключением, пожалуй, последней. Пукки в АПЛ один, а многим бы хотелось себе такого же. 29-летний финн в первых пяти турах оформил 6+2 по системе «гол+пас» и забрался на вторую строчку в списке бомбардиров. А еще разжег голами Италии и Греции за сборную. Короче, фантастический он.

А вот «Сити» на старте сезона какой-то не такой, как обычно. Родри в систему уже встроился, но «Сити» почему-то в момент не заиграл, как «Барселона». К этому почему-то добавилась травма лучшего, по словам Пепа, защитника мира Эмерика Лапорта. Француза не будет примерно полгода, и это страшно. В ростере Гвардиолы до зимы остались только Николас Отаменди и Джон Стоунз. Первый привез с «Норвичем» гол и собирался подарить Пукки еще один, второй – хронически не тащит в важных матчах и часто теряет позицию и игроков. Еще есть непрофильный Фернандиньо, поэтому Пепа даже немного жалко. С таким развеселым набором да перед стартом в ЛЧ будет овертрудно.

Пепу обязательно помешают и матчи сборных. Летом они оставили без отдых лучших игроков из Африки и Южной Америки, а теперь по миру разъезжают уже все подряд. С практической точки зрения смена команд не происходит так быстро и бесследно: «горожане» банально не успели переключиться со схем и задумок сборных на планы Пепа. У того же «Ливерпуля» за Египет не бегал Салах. И Мане не ездил. Разница в результатах налицо. Следующая интернациональная пытка Пепа назначена на середину октября.

В игре против «Норвича» показалось, что Пеп забыл или вообще не знает, как вскрывать глубокую оборону. Коуч манкунианцев не придумал для поломки автобуса ничего лучше навесов. В итоге задумка против высоких Амаду и Годфри сработала всего однажды. Агуэро при всем желании не готов колотить головой с каждого навеса, а Жезус может только дублировать его функции. Вверху шансов у атаки «Сити» немного и это еще одно слабое место, над которым Гвардиоле предстоит подумать.

«Сити» проиграл новичку АПЛ впервые за 25 матчей, но в начале сезона это не совсем страшно. Отрыв «Ливерпуля» пока что не приблизился к критическим значениям, но у Пепа вскрылось несколько неприятных ситуаций. Решит – подтвердит величие, провалится – скорее всего уйдет в отставку в конце сезона.

«Норвич» – «Манчестер Сити» – 3:2

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