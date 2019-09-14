Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не продлил феноменальную беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге.

Украинец вышел в стартовом составе против «Норвича», и «Сити» потерпел сенсационное поражением со счетом 1:3. До этого «горожане» не проиграли ни одной из 26 встреч в АПЛ с Зинченко в составе. При этом в первых 23 играх команда Александра неизменно побеждала.

«Сити» отстает от «Ливерпуля» уже на 5 очков.

18 сентября «горожане» поедут на родину Зинченко в гости к «Шахтеру».

«Норвич» сенсационно пригасил «Ман Сити» тремя голами – посмотри их прямо тут

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