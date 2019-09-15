Болельщики «Манчестер Сити» начали требовать отставки главного тренера Хосепа Гвардиолы после поражения от «Норвича» (2:3) в пятом туре чемпионата Англии.

Как сообщает SportBible, разозленный фанат «горожан» по имени Найджел дозвонился в студию BBC Five Live с требованием уволить Пепа и пригласить на его место Юргена Клоппа. Ведущие программы Крис Саттон и Алистер Брюс-Болл оказались ошеломлены столь радикальным подходом.

«Прошло только 5 туров, а мы уже отстаем от «Ливерпуля» на 5 очков. Гвардиола пришел к нам, чтобы создать династию, но где эта династия? Он только регрессирует. Он пришел в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов, но уступил «Тоттенхэму». Это регресс.

Он приходил в «Баварию» и «Сити» ради Лиги чемпионов, но добился ли он своей цели? Нет. Клопп заставит игроков работать. Гвардиола, очевидно, потерял связь с игроками. Легко побеждать, когда за тебя играет Месси», – заявил Найджел.

В двух предыдущих сезонах «Сити» суммарно набрал 198 очков и дважды выиграл чемпионат Англии.

Гвардиола не выигрывал Лигу чемпионов с 2011 года – тогда Пеп взял ушастый кубок вместе с «Барселоной».

«Норвич» сенсационно пригасил «Ман Сити» тремя голами – посмотри их прямо тут

Качай приложение Eurosport для iOS или Android