Главным тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Норвича» (2:3) в шутку поздравил «Ливерпуль» с чемпионством.

«Поздравляю «Ливерпуль», вы – чемпионы. Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем играть. Мы потеряли пять очков. С «Тоттенхэмом» мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше», – цитирует Гвардиолу The Guardian.

Кроме поражения от «Норвича», «горожане» сыграли вничью с «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль» после пяти туров АПЛ-2019/20 идет без потерь.

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