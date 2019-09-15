Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, игравший ранее за «Челси», не считает ошибкой переход в лондонский клуб в 2006 году.

«Лондон или Милан? Я живу в Лондоне последние 13 лет. Поэтому сейчас, безусловно, он. Там моя семья, им там удобно, плюс я хотел, чтобы именно там мои дети пошли в школу.

Ни в коем случае не считаю переход из «Милана» в «Челси» ошибкой. Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Все как должно было происходить, так и произошло.

Мой второй сын тренируется в академии «Челси». Это очень хорошая школа, которая воспитала не один десяток игроков отличного уровня», – сказал Шевченко в интервью Vesti.ua.

Трансфер Шевченко обошелся лондонскому клубу в 44 млн евро.

С «Челси» Андрей выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Кубок Лиги.

Totally Money: при сегодняшнем курсе трансфер Шевченко из «Милана» в «Челси» стоит 162 млн евро

Качай приложение Eurosport для iOS или Android