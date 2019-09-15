Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери вместе Хави Грасией узнал об увольнении последнего из «Уотфорда».

«Мы встретились на прошлой неделе, когда я был в родном городе Хондарибия вместе с семьей. Я просто прогуливался и увидел, что впереди меня Хави Грасия. Мы заговорили о нашем предстоящем матче, но закончили разговор, когда узнали, что он уволен. Хорошая история, не так ли?

Он очень хороший тренер, он показал это в «Уотфорде» в прошлом сезоне. Таково решение их клуба, и я уважаю это. Он найдет новую работу и продолжит карьеру отличного тренера», – сказал Эмери Sky Sports.

Под руководством Грасии «Уотфорд» добрался до финала Кубка Англии-2018/19, где уступил «Манчестер Сити».

Грасию уволили после трех туров АПЛ-2019/20.

Бывшего тренера «Рубина» Грасию уволили из «Уотфорда»

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