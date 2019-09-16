Getty Images
«В прошлом сезоне мы отставали на 7 очков». Де Брёйне не считает, что чемпионская гонка закончена
Не впал в уныние, в отличие от Пепа.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне предупредил «Ливерпуль», что борьба за титул чемпиона АПЛ еще не закончена.
«В прошлом сезоне мы отставали на семь очков. Конечно, мы хотим побеждать в каждой игре, но это сложно. Нужно уважать соперника, когда он преуспевает. У них хорошо получается, и это все, что я могу сказать.
В следующие семь месяцев нам будет трудно, но мы не остановимся, ведь это наша работа. В прошлом сезоне мы проиграли четыре матча из 38, и это отличный результат. Но в этом сезоне мы все еще можем выиграть и набрать такое же количество очков», – цитирует 28-летнего Де Брёйне Goal.com.
- В пятом туре АПЛ «Сити» сенсационно проиграл «Норвичу» (2:3) и отстает от идущего без потерь «Ливерпуля» уже на 5 пунктов.
- Также «Сити» потерял очки в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).
Гвардиола: «Поздравляю «Ливерпуль», вы – чемпионы»