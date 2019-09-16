Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне предупредил «Ливерпуль», что борьба за титул чемпиона АПЛ еще не закончена.

«В прошлом сезоне мы отставали на семь очков. Конечно, мы хотим побеждать в каждой игре, но это сложно. Нужно уважать соперника, когда он преуспевает. У них хорошо получается, и это все, что я могу сказать.

В следующие семь месяцев нам будет трудно, но мы не остановимся, ведь это наша работа. В прошлом сезоне мы проиграли четыре матча из 38, и это отличный результат. Но в этом сезоне мы все еще можем выиграть и набрать такое же количество очков», – цитирует 28-летнего Де Брёйне Goal.com.

В пятом туре АПЛ «Сити» сенсационно проиграл «Норвичу» (2:3) и отстает от идущего без потерь «Ливерпуля» уже на 5 пунктов.

Также «Сити» потерял очки в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

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