Хосеп Гвардиола был одним из первых, кто поздравил Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов. «Мы говорили о том, что это был отличный сезон, много шутили. А еще пообещали, что надерем друг другу задницы в следующем сезоне и снова все выиграем», – рассказал немец летом. Их отношения с Пепом действительно поразительны: клубы на смерть сражались друг с другом в АПЛ (а годом ранее – и в ЛЧ), но коучи вели себя максимально по-джентльменски.

Идиллию разрушил Клопп. В июле его спросили о трансферах, и он праздно порассуждал о тех, кто может позволить траты по 200 млн евро каждое трансферное окно. В список Юргена вошли всего четыре клуба: «Сити», «ПСЖ» и «Реал» с «Барселоной».

Юрген Клопп и Хосеп ГвардиолаGetty Images

Когда у Пепа спросили, что он думает по поводу этого шорт-листа, каталонец слегка взорвался и выдал мощный эксплейнер. Он состоял из трех пунктов:

1. Гвардиоле досталась команда, в которой было около десяти игроков старше 30 лет. Пришлось обновлять;

2. «В последние годы «Сити» уже не спускал по 200 миллионов за окно», – этой фразой Пеп размотал фактуру Юргена;

3. «Ливерпуль» тоже потратил 200 миллионов, когда смог себе позволить. Все гранды живут в рамках финансового фэйр-плей, а рассуждать о бухгалтерии других клубов – моветон.

Конечно, аргументы Гвардиолы весомее, а наезд Клоппа выглядит как знаменитые игры разума в стиле сэра Алекса. Но Юрген все равно заслужил респект за хитрость. Кажется, его едкие комментарии действительно задели Пепа – если раньше он относился к «Ливерпулю» и его тренеру слегка снисходительно (они беднее, у них нет титулов), то теперь мощь мерсисайдцев его искренне бесит. Клопп нащупал очень тонкий момент: после их заочной микроссоры гордый Гвардиола жутко боится уступить принципиальному сопернику.

Нервозность Хосепа уже передалась команде – потеряны пять очков, а Юрген со своими 100% уехал далеко вперед. «Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион», – ехидно вбросил Пеп после поражения от «Норвича». На самом деле Гвардиолу нокаутирует такой исход, ведь если Клопп возьмет золото, главным королем АПЛ станет он, а не каталонец.

Сложилась парадоксальная ситуация: сейчас Хосеп без шансов выносит Юргена по количеству трофеев в английской карьере (семь против двух), но всего один титул немца в АПЛ радикально изменит весь расклад.

Как так получилось? Во-первых, нужно учитывать важность чемпионства для «Ливерпуля», который сидит без первого места почти 30 лет. Победив в Премьер-лиге, Клопп навсегда войдет в историю клуба, станет его легендой. У Пепа, несмотря на английский требл, таких ачивок нет, – его спасет лишь долгожданный триумф «Сити» в Лиге чемпионов (а там он побеждал только с «Барсой»).

Хосеп Гвардиола наехал на Юргена КлоппаGetty Images

Во-вторых, за четыре года на «Энфилде» Клопп полностью преобразил команду. Из раздолбаев уровня Лиги Европы выросла убийственная группировка с фантастической атакой и сверхнадежной (по меркам «Ливерпуля») обороной. Несмотря на меньший бюджет, Юрген подкинул «красных» на тот же уровень, где обитает Пеп, которому в первые годы стабильно выделяли те самые 200 миллионов.

В-третьих, важно вспомнить и характер поражений Клоппа. У него случались разочаровывающие финалы ЛЕ и ЛЧ, а в последнем сезоне он до последнего гнался за «Сити» и перебил рекорд Мерсисайда по количеству очков. То есть, несмотря на отсутствие английских трофеев, Юрген уже реально мог зацепиться за первую строчку. Это тоже вызывает уважение.

Глобально пазл складывается так – Клоппу остался шажок до статуса самого успешного коуча в АПЛ. Немца пригласили, чтобы он сделал «Ливерпуль» снова великим, и Юрген последовательно стреляет по мишеням – сначала добрался до престижнейшей ЛЧ, а теперь уверенно топает за чемпионством в АПЛ. Опыт интенсивной гонки уже есть, новый сезон стартовал убойно, осталось лишь сохранить темп и забрать золотые медали. Все в руках Клоппа.

Задача Пепа гораздо сложнее. Чтобы оправдать ожидания боссов, фанатов и журналистов, придется ориентироваться на Лигу чемпионов, а там может произойти что угодно: трудный жребий, ошибка арбитров, травма лидера, спад формы – вариантов полно. Именно поэтому каталонец сейчас так чудовищно напряжен и озадачен: Пеп видит, как его самые заветные мечты поочередно сбываются у коллеги, которого все любили даже без трофеев.

И эта паническая дрожь Гвардиолы лишь облегчает миссию Клоппу – когда соперником управляют дьявольская ревность и зависть, побеждать не только проще, но и приятнее.

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