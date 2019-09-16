Бывший нападающий сборной Англии Эмил Хески считает, что Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард получили престижную тренерскую работу благодаря цвету кожи.

«Я не могу объяснить, почему темнокожие люди занимают низкое положение в обществе, а другие могут пойти куда угодно и устроиться на работу. Сто процентов – Джеррарду и Лэмпарду было проще получить эту работу, чем темнокожему тренеру. Я могу назвать в качестве причины только цвет кожи.

Давайте сосчитаем награды. У Сола Кэмпбелла их больше, чем у Стиви, у Эшли Коула – больше, чем у любого из них. Эшли был лучшим футболистом Англии в ту эпоху. Но Коула назначили в «Челси» всего лишь тренировать команду U-15», – цитирует 41-летнего Хески The Times.

Лэмпард возглавляет «Челси», Джеррард – «Рейнджерс».

Хески провел 4 года в «Ливерпуле» и завершил карьеру в «Болтоне».

На счету Хески 62 матча и 7 голов в составе сборной Англии.

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