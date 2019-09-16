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Де Хеа продлил контракт с «МЮ» по схеме 4+1
«Дьяволы» сохранили главную звезду.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа останется в английском клубе.
Испанец подписал новый контракт, который рассчитан до 2023 года с возможностью продления еще на сезон.
«Юнайтед» долго не мог переподписать Де Хеа, контракт которого весной 2019-го был автоматически пролонгирован на год – до 2020-го. В услугах голкипера был заинтересован «Ювентус».
- Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. На его счету 367 матчей за манкунианцев.
- Давид завоевал с «дьяволами» 7 трофеев. В сезоне-2017/18 он получил «Золотую перчатку» – приз лучшему вратарю АПЛ.
Де Хеа больше не лучший вратарь АПЛ. Год назад он втащил «МЮ» в ЛЧ, сейчас не дает туда выйти
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