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Де Хеа продлил контракт с «МЮ» по схеме 4+1

Де Хеа продлил контракт с «МЮ» по схеме 4+1
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

«Дьяволы» сохранили главную звезду.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа останется в английском клубе.

Испанец подписал новый контракт, который рассчитан до 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

«Юнайтед» долго не мог переподписать Де Хеа, контракт которого весной 2019-го был автоматически пролонгирован на год – до 2020-го. В услугах голкипера был заинтересован «Ювентус».

  • Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. На его счету 367 матчей за манкунианцев.
  • Давид завоевал с «дьяволами» 7 трофеев. В сезоне-2017/18 он получил «Золотую перчатку» – приз лучшему вратарю АПЛ.

Де Хеа больше не лучший вратарь АПЛ. Год назад он втащил «МЮ» в ЛЧ, сейчас не дает туда выйти

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