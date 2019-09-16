Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не продлевает контракт с клубом в том числе из-за английского климата.

«Не секрет, что в клубе хотят продлить соглашение. Пока у нас есть время. Нужно подождать и посмотреть, как пойдут дела. Посмотрим, повлияет ли на решение английский климат. Когда Юрген с женой просыпаются утром, на улице темно. Когда они встречаются вечером, на улице снова темно и холодно.

В Германии существует двухнедельный перерыв, когда клубы отправляются в более теплые края подальше от неприятной погоды. В этом же время тренеры в Англии готовят команды к отрезкам из 13 матчей», – цитирует агента Клоппа Марка Косицке Sky Sports.

Контракт Клоппа рассчитан до 2022 года.

С Юргеном «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов-2018/19.

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