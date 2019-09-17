Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз получил травму и выбыл из строя на месяц.

«У Стоунза мышечная травма, он пропустит 5-6 недель», – сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Для нас это большой вызов, потому что у нас остался один центральный защитник, Николас Отаменди. Но я верю в тех игроков, о которых вы еще не знаете. В ближайший месяц я буду использовать Нико плюс Эрика Гарсию и Тейлора Беллиса», – добавил Пеп.

В ближайший месяц «Манчестер Сити» проведет 7 матчей: против «Шахтера» и «Динамо» (Загреб) в Лиге чемпионов, против «Уотфорда», «Эвертона», «Вулверхэмптона» и «Кристал Пэлас» в АПЛ и против «Престона» в Кубке английской Лиги.

В последнем матче команда Гвардиолы потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Норвичу» (2:3).

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