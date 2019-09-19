Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет.

«Последнюю игру я провел более года назад. Думаю, сейчас самое время остановиться, решение давно напрашивалось. Пришло время сказать, что после почти 20 лет в игре я завершаю профессиональную карьеру.

Я буду скучать по футболу. Черт возьми, я реально буду скучать по всему. По играм, тренировкам, голам, подготовке, давлению, моим партнерам по команде, реву фанатов, когда я забил крутой гол. То, что я из маленькой страны, делает все это еще более особенным», – написал Бербатов в инстаграме.

Последним клубом в карьере болгарина стал «Керала Бластерс» из Индии.

В составе «Манчестер Юнайтед» Бербатов дважды выигрывал английскую Премьер-лигу.

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