Владелец «Шеффилд Юнайтед» принц Абдулла рассказал о своем отношении к чете Бен Ладен.

В мае нынешнего года сообщалось, что в 2017 году «Шеффилд» получил кредит в размере трех миллионов фунтов от члена семьи известного террориста Усамы бен Ладена. Дело дошло до Высокого лондонского суда, но принц Абдулла не видит здесь никакой проблемы.

«Меня оскорбляет тот факт, что люди используют имя Бен Ладен как синоним чего-то плохого. Это очень хорошая семья. Почти про любую семью можно сказать, что в ней не без урода; это касается и Бен Ладенов. Но, если говорить в целом, то они очень уважаемы. Если я снова буду сотрудничать с ними, то я буду счастлив», – приводит слова принца Абдуллы The Sun.

По итогам сезона-2018/19 «Шеффилд» занял первое место в Чемпионшипе и пробился в английскую Премьер-лигу. Сейчас команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

Бен Ладен – основатель террористической организации «Аль-Каида» (запрещена на территории РФ), взял на себя ответственность за теракты в США 11 сентября 2001 года. Убит в 2011 году.

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