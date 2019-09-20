В четвертом туре АПЛ «Сити» разбил «Брайтон» (4:0), но Пеп был мрачен и задумчив. На 37-й минуте Эмерик Лапорт рискованно выбросился на соперника, чуть опоздал и жестко нарушил правила. Хосепа Гвардиолу и фанатов волновало не возможное удаление француза, а то, как защитник рухнул на поле. Врачи унесли Эмерика на носилках, а позже подтвердились худшие опасения – Лапорту потребовалась операция, восстановление пройдет минимум до февраля.

Еще больнее Пепу стало через 2,5 недели: Джон Стоунз получил мышечную травму и на полтора месяца оставил команду с одним центральным защитником – Николасом Отаменди. Учитывая великолепную форму «Ливерпуля» (14 побед подряд в АПЛ), 5-очковое отставание от «красных» и сложнейший график английских клубов, фанаты и журналисты уже в сентябре записали «красных» в чемпионы.

Эмерик Лапорт, «Манчестер Сити»Eurosport

Неужели Лапорт так важен?

Эмерик не так раскручен, как у Вирджил ван Дейк или Серхио Рамос: он не играет в сборной Франции и всю карьеру скрывался в скромном «Атлетике». Но Лапорт имеет огромное значение для обороны «Сити».

Во-первых, это легко отследить по доверию Гвардиолы в прошлом сезоне. Француз вышел в 34 матчах – ближе подобрался лишь Стоунз (24). Отаменди и Компани безнадежно отстали – 18 и 17 игр в АПЛ.

Лапорт перешел в «Сити» в январе 2018-го и сразу стал основным: далее менялись лишь его партнеры, или он получал редкий отдых. За это время Эмерик допустил одну результативную ошибку. «Лапорт ошибся лишь в четвертьфинале ЛЧ против «Тоттенхэма». До этого – ни разу», – Гвардиола охарактеризовал важность игрока.

Надежность француза демонстрирует и простейшая статистика. Со Стоунзом «Сити» не пропускал в 27,5% матчей (19 сухих игр из 69), с Отаменди – в 37,9% (44 из 116), с Лапортом – в 47,9% (23 из 48). Еще нагляднее: с Николасом «горожане» в АПЛ проиграли 16 раз, с Джоном – 11, с Эмериком – 3.

Француз безумно важен не только в обороне: его магическая левая выручала «горожан» в начале атак и создала убойную связку с Лероем Сане. Об этом подробно писал тактический гик Eurosport Вячеслав Палагин. Но дуэт по разборке автобусов не поможет «Сити» минимум до зимы – Лерой порвал кресты в игре за Суперкубок Англии.

Эмерик Лапорт, «Манчестер Сити»Getty Images

«Лапорт позволяет нам выходить из обороны в атаку быстрее, чем другие защитники. На его позиции правша тяготеет к смещению в центр, он же может сразу развивать игру по левому флангу. Это помогает при розыгрыше мяча. Правше в этой роли немного сложнее», – цитата Пеп избавляет от лишних вопросов.

Насколько серьезна проблема «Сити»?

Отсутствие Лапорта должно почувствоваться на дистанции, но весь ужас обрушился в первой же игре без француза. Против «Норвича» вышли два оставшихся центральных защитника – Стоунз и Отаменди. После трансфера Эмерика Джон и Нико провели в паре лишь четыре матча за девять месяцев. Оба допустили по грубейшей ошибке, которые вылились в пропущенные мячи и поражение от «канареек».

В редкие моменты прошлого сезона, когда здоровы были все центрдефы, Пеп выбирал сочетание Лапорт-Компани – дуэт помог выиграть 91% матчей за 18 месяцев. Ударную золотую серию из 14 матчей во многом обеспечили француз с бельгийцем, но сейчас Пеп потерял обоих.

«Сити» всегда некомфортно чувствовал себя после кроссов в штрафную и стандартов. Теперь станет еще сложнее: Эль Генерало – самый маленький из всех ЦЗ «горожан» (183 см), он уступает 5 см Стоунзу и 8 см Лапорту.

Травма Джона обострила проблему Гвардиолы не только в количестве защитников. Отаменди – самый авантюрный деф команды. Николас часто теряет позицию и выбрасывается на соперника в неподходящий момент. Стабильности от него ждать сложно: он либо совершает эффектный перехват, либо катастрофически подставляет партнеров и освобождает зону для форварда. Поэтому в прошлом сезоне аргентинец был последним выбором Пепа.

Николас Отаменди, «Манчестер Сити»Reuters

Кто вообще будет играть у «Сити»?

У Гвардиолы осталось два варианта. Самый надежный и проверенный – передвинуть суперуниверсального Фернандиньо.

«Он обладает особыми качествами – нам некем его заменить. Он невероятный, выдающийся игрок для «Сити». Молюсь, чтобы он оставался в форме как можно дольше», – описал Пеп 34-летнего бразильца.

Уникальные характеристики позволяют Ферне выглядеть достойно на любой позиции – несколько раз при Гвардиоле он даже исполнял крайнего защитника. Связка бразильца с Отаменди дебютировала 18 сентября в игре ЛЧ против «Шахтера». Обе действовали надежно и оправдали доверие, но на дистанции эта парочка может ошибиться. Оба допустили катастрофические ляпы под прессингом: Нико привез гол в игре с «Норвичем», Ферна аналогично ошибся в проигранной «Ньюкаслу» встрече прошлого сезона.

Особая роль в этом моменте ляжет на Эдерсона, который регулярно обменивается мячом с центральными защитниками. Возможно, Гвардиола потребует голкипера играть проще, но это не в характере ни бразильца, ни самого Пепа.

Второй вариант Гвардиолы – обратиться к одной из лучших академий Англии. К работе с основой моментально перебросили 17-летнего Тейлора Харвуд-Беллиса и 18-летнего Эрика Гарсию. Испанца фанаты «Сити» уже знают: в прошлом сезоне он отыграл 300 минут в противостояниях Кубка Лиги с «Бёртоном» и «Лестером».

С англичанином Пеп познакомился в августе: «Мы пригласили Тейлора на сборы, и я был впечатлен. Не очень хорошо знал его способности, но в Китае он оказался хорош».

Почему Гвардиола никого не купил летом?

Самый распространенный вопрос еще до травмы Лапорта. Английские гранды живут в сумасшедшем графике из АПЛ, двух домашних кубков и евротурниров. Накопленная усталость и травмы намекают, что трех защитников не хватит на длинную дистанцию. Пеп не подстраховался и не заменил ушедшего в «Андерлехт» Компани.

Точнее, не нашел подходящего кандидата. Единственным реальным вариантом был Харри Магуайр, который уехал в «МЮ».

«Харри – игрок высшего класса. Мы интересовались им, но не смогли себе позволить. «МЮ» смог. Харри провел невероятный чемпионат мира. Он силен в воздухе, быстр, хорошо работает с мячом», – так Пеп прокомментировал гонку за Магуйром, которую «дьяволы» выиграли за 87 млн евро + 45 млн зарплаты за 6 лет контракта.

Медиа писали про интерес к Натану Аке и Калиду Кулибали, но «Сити» вновь сэкономил. «Борнмут», как делают все английские середняки, заломил за основного игрока сумасшедшие цифры – даже шейхи отказались отдавать за голландца 40-50 млн евро. Торговаться с Аурелио де Лаурентисом бесполезно: чокнутый итальянец требует за сенегальца больше 100 млн и никогда не идет на уступки.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»Getty Images

Зимой от «Сити» тоже не стоит ждать трансферов. Во-первых, где-то к февралю уже очнется Лапорт. Во-вторых, за этот отрезок могут проявить себя Фернандиньо, потерявший место в опорной зоне из-за прихода Родри, или Гарсия с Харвуд-Беллисом.

«Советую журналистам не писать много про нашу работу зимой. Вы ошибетесь. Не думаю, что мы кого-то купим. Я уже слышал про заинтересованность в разных футболистах, но спешу сказать всем клубам мира: «Не переживайте, ваши игроки нас не интересуют», – отрезал Пеп после травмы Лапорта.

Возможно, Гвардиолу уведомили о проблемах с финансовым фэйр-плей и приказали застегнуть кошелек. Подробнее о проблемах «Сити» с УЕФА можно прочитать тут.

«Сити» может проиграть титул до зимы?

В теории, конечно, произойти может все что угодно, но пока позиции Пепа сильны даже с одним центральным защитником. В пользу «горожан» график: в АПЛ без Стоунза «Сити» сыграет с «Уотфордом», «Эвертоном», «Вулверхэмптоном», «Астон Виллой», «Саутгемптоном» и «Кристал Пэлас». В Кубке Лиги Гвардиола справится с «Престоном» даже юниорами. В Лиге чемпионов жребий подарил каталонцу трех проходных соперников.

Александр Зинченко и Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»Getty Images

Действительно серьезные испытания начнутся с 9 ноября: за месяц «Сити» встретится с «Ливерпулем», «Челси», «МЮ» и «Арсеналом». Ноябрь-2019 станет ключевым для Гвардиолы. Если он найдет подстраховку для проблемной зоны, без потерь переживет встречи с топ-6 и не отпустит «Ливерпуль» на 10 очков (в прошлом сезоне отыграли семь), то золотая гонка останется в силе.

Главное для Пепа – создать комфортные условия вокруг Отаменди. Нико нуждается в хладнокровном напарнике, способном страховать его безрассудство. Отаменди – все еще топ-защитник, а при полной концентрации и надежном партнере способен выдать гениальный отрезок. Удивительно, что ключевой фигурой всей кампании при этом станет 34-летний Фернандиньо.

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