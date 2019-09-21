Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его ассистент Микел Артета возглавит клуб после его ухода.

«Почти уверен, что он примет команду после меня. Его будет ждать успех. Рано или поздно это [назначение Артеты] произойдет. Он юный, молодой тренер, но у него уже есть опыт с большими футболистами и топ-клубами.

У него потрясающая трудовая этика, особый талант анализировать, что произошло, и находить решения. Мы много говорили о том, во что Микел верит и что он чувствует.

Артета – парень, который так счастлив, когда мы побеждаем, и переживает, когда проигрываем. Он – потрясающий человек с невероятными качествами в раздевалке и что значит быть вместе. Микел уже отличный тренер, его ждет грандиозный успех в будущем.

Артета очень помог. Особенно в первый сезон, когда мы играли с кем-то вроде «Сток Сити». Он лучше нас знал футболистов, с которыми мы встречались, потому что много выходил против них на поле», – сказал Гвардиола, которого цитирует Sky Sports.

37-летний Микел Артета вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити» после окончания футбольной карьеры в 2016-м.

Весной 2019-го Гвардиола заявил, что рассчитывает остаться на «Этихаде» следующие два сезона и, возможно, проведет еще один год во главе «горожан».

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