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«Ливерпуль» выплатил «Сити» миллион фунтов за взлом базы данных

«Ливерпуль» выплатил «Сити» миллион фунтов за взлом базы данных
Eurosport

11 мин. назад

Скандальчик из 2013 года, который вскрылся только сейчас.

«Ливерпуль» выплатил «горожанам» 1 миллион фунтов (1,132 млн евро) в качестве компенсации за вскрывшуюся шпионскую историю. Шесть лет назад «Сити» нанял спецов по компьютерному шпионажу, заподозрив, что кто-то хакнул их скаутскую систему. Оказалось, за грязными делишками стояли их соперники по АПЛ.

Инцидент произошел спустя год после того, как три бывших скаута «Сити» устроились на работу в «Ливерпуль». Двое из них, в том числе Майкл Эдвардс, нынешний спортивный директор победителей Лиги чемпионов, напрямую были замешаны в этой истории: «горожане» обвинили их в использовании закрытой базы данных их скаутской службы. «Красные» публично вину не признали, но втихую отправили в Манчестер приличную сумму. Вероятно, в знак примирения.

По мнению издания The Times, придавшего историю огласке, это крупнейший скандал такого рода за всю историю Премьер-лиги.

  • Лишь за год до этой истории «Сити» выиграл первый титул в новейшей истории.
  • «Горожане» занимают вторую строчку в таблице, уступая как раз «Ливерпулю».

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