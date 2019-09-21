«Ливерпуль» выплатил «горожанам» 1 миллион фунтов (1,132 млн евро) в качестве компенсации за вскрывшуюся шпионскую историю. Шесть лет назад «Сити» нанял спецов по компьютерному шпионажу, заподозрив, что кто-то хакнул их скаутскую систему. Оказалось, за грязными делишками стояли их соперники по АПЛ.

Инцидент произошел спустя год после того, как три бывших скаута «Сити» устроились на работу в «Ливерпуль». Двое из них, в том числе Майкл Эдвардс, нынешний спортивный директор победителей Лиги чемпионов, напрямую были замешаны в этой истории: «горожане» обвинили их в использовании закрытой базы данных их скаутской службы. «Красные» публично вину не признали, но втихую отправили в Манчестер приличную сумму. Вероятно, в знак примирения.

По мнению издания The Times, придавшего историю огласке, это крупнейший скандал такого рода за всю историю Премьер-лиги.

Лишь за год до этой истории «Сити» выиграл первый титул в новейшей истории.

«Горожане» занимают вторую строчку в таблице, уступая как раз «Ливерпулю».

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