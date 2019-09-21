Порноактриса приехала в гости на «Викаридж Роуд» перед матчем местного «Уотфорда» против «Арсенала». Даме устроили тур по стадиону и подарили черно-желтую футболку. А еще Миа засвидетельствовала камбэк «шмелей» – команда отыгралась с 0:2 и вполне могла победить.

К даме сразу возникли претензии у фанов «Вест Хэма»: в прошлом сезоне Халифа красовалась в джерси «молотобойцев».

Но теперь вряд ли еще хоть один английский клуб решится позвать актрису в гости: спустя несколько дней после визита Мии «Уотфорд» поучаствовал в собственном фильме для взрослых и пропустил от «Манчестер Сити» целых восемь банок.

За «горожан» отличились Силва (трижды), Сильва, Агуэро, Де Брейне, Отаменди и Марез.

«Уотфорд» недавно сменил тренера, уволив экс-коуча «Рубина» Хави Грасию.

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