Полузащитник «Уотфорда» Жерар Деулофеу провел неудачный матч чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

25-летний испанец выполнил 13 из 14 точных передач. При этом восемь из них оказались вводом мяча с центра поля. Семь – после голов «Сити», еще один раз Жерар начал игру после перерыва. Таким образом, процент точности его пасов – 92,4%.

Не менее веселой выглядит тепловая карта активности испанца на поле.

Также Деулофеу трижды ударил по воротам и трижды попал в створ.

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» – 8:0. Это крупнейшая победа и крупнейшее поражение в истории обоих клубов.

«Сити» второй раз подряд забил «шершням» 6+ мячей. В мае 2019-го они уработали соперника в финале Кубка Англии на «Уэмбли» – 6:0.

Миа Халифа пришла на стадион «Уотфорда». «Шершни» пропустили восемь от «Сити»

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