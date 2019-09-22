В автобиографии «Выигрывать любой ценой» Стивен Джеррард назвал 5 июля 2005-го самым тяжелым днем в жизни. Прошло полтора месяца с магического финала Лиги чемпионов в Стамбуле. За это время харизматичный скаузер проделал путь от одного из великих героев клуба до предателя. Стивен сидел дома с отцом, братом и женой и чувствовал себя королем, попавшим в осаду. Он встал и дрожащей рукой налил воды в стакан, чтобы запить очередную таблетку парацетамола.

Семья неотрывно следила за новостями, которые беспокоили все сильнее. Когда стало известно, что Джеррард подал запрос на трансфер в «Челси», болельщики «Ливерпуля» не сдержались – происходившее в городе напоминало революцию. Перед стадионом и тренировочной базой «Мелвуд» группы фанатов перерастали в толпы и сжигали джерси капитана. Стивен остался дома, чтобы не провоцировать рассвирепевших болельщиков. Он вспоминал события, которые привели его к этому моменту.

На самом деле казавшаяся вечной связь Стиви Джи и «Ливерпуля» ослабла за 12 месяцев до этого. В 2004-м «Арсенал» стал чемпионом и оторвался от красных на 30 очков. Джеррард обожал родной клуб: он занимался в академии с восьми лет, восхищался Джоном Барнсом, Кенни Далглишем, Стивом Макмаоном и наслаждался мечтой детства. Но в 24 года один из самых талантливых игроков Европы хотел трофеев. Команда Жерара Улье топталась на месте, и внимание Стивена привлекла революция Абрамовича в «Челси». Он списался с Жозе Моуринью и исполнительным директором лондонцев Питером Кеньоном, когда находился в расположении сборной на Евро-2004, и признался Особенному в желании уйти.

Тем летом трансфер не случился только из-за разговора с новым главным тренером – Рафой Бенитесом. Тактический гик уговорил Джеррарда остаться еще на сезон и поучаствовать в реализации его идей, а наградой за терпение стала победа над «Миланом» и Кубок чемпионов. Реакцию на последующие события усилила однозначная фраза капитана: «Как я могу уйти после такой ночи?» Инсайды The Times и The Guardian о 35 млн евро, предложенных «Челси» за Джеррарда, сначала рассмешили фанатов «Ливерпуля». Но игрок не опроверг слухи и больше не бросался патриотичными лозунгами.

В начале июля 2005-го журналисты рассказали о встрече Стива и его агента Струана Маршалла с исполнительным директором «Ливерпуля» Риком Пэрри и президентом Дэвидом Мурсом. Стало очевидно: функционеры испугались ухода главной звезды и предложили Джеррарду новый контракт. «Стивен был очень близок к уходу из клуба, – вспомнил через несколько лет Пэрри. – Мы думали, что потеряли его, он был железно уверен. Дилемма Стивена заключалась в том, что он хотел выигрывать трофеи. Возможно, у него было на это больше шансов в другом клубе с лучшими ресурсами». Победа в ЛЧ – вершина карьеры Джеррарда, но он понимал, насколько нестабильно положение «Ливерпуля» в чемпионате. В сезоне-2004/05 команда Бенитеса не попала в четверку и пропустила вперед даже «Эвертон», а в двух сезонах до этого набрала всего 64 и 60 очков.

Жозе Моуринью и Рафаэль БенитесGetty Images

Еще одной возможной причиной недовольства оказалось промедление с новым контрактом. Позже Джейми Каррагер объяснил все случившееся недопониманием: у Стива осталось два года по контракту, и когда «Ливерпуль» не предложил ему долгосрочное соглашение, он воспринял это как сигнал к поиску нового клуба. Версия защитника прозвучала сомнительно – сам Джеррард еще раньше рассказал, что его раздражали постоянные звонки Пэрри по ходу сезона-2004/05 с предложениями о продлении. Когда вопрос снова подняли в межсезонье, игрока не удовлетворили ни условия улучшенного контракта, ни амбиции «Ливерпуля».

Моуринью хотел трансфера не меньше, чем Стив. Коуча «Челси» привлекали лидерские качества, игровой интеллект, техника, удар и пас Джеррарда. Особенный не задумывался, как уместить в стартовом составе двух гениальных полузащитников – он был уверен, что раскроет лучшие качества обоих в одной команде. «Именно такие соперники сформировали меня как тренера, – сказал Моуринью перед последним матчем против Джеррарда. – Я учусь благодаря соперникам и проблемам, которые они мне доставляли. Стивен – один из моих любимых врагов».

Когда «Ливерпуль» отклонил предложение «Челси», Джеррард взбесился и подал официальное прошение о трансфере – сам он назвал его брошенной в зал для переговоров гранатой. По контракту с «синими» игрок зарабатывал бы огромные для того времени 18 млн евро в год. Боссы смирились с уходом игрока, хотя Бенитес открыто говорил о значении Джеррарда на пресс-конференциях. В личной беседе Рафа заверил Стивена, что клуб мощно усилится для борьбы за чемпионство, но капитан уже думал только о «Челси».

«Я работал в офисе, когда коллега сказал мне: «Стивен уходит в «Челси, – рассказал редактор журнала «The Anfield Wrap» Гарет Робертс. – Сначала я, как и другие фанаты, обвинил Рика Пэрри. Но… «Челси»? Бастард современного футбола. С чего парню из Хайтона, сердце которого принадлежит «Ливерпулю», отправляться туда? Я сорвал постер Джеррарда со стены в офисе». Несмотря на ярость болельщиков, к началу июля трансфер Стивена казался вопросом времени.

Мечта Джеррарда почти сбылась, когда капитан почувствовал давление. Разговор с отцом охладил пыл Стивена. Джеррард-старший объяснил сыну, что он станет самым ненавистным футболистом в Англии, а его родственники в Ливерпуле превратятся в изгоев. После нескольких часов наблюдения за тем, как его наследие втаптывают в грязь, Стив набрал номер Пэрри: «Ты в это вряд ли поверишь, но вы примете меня обратно?» Босс согласился без раздумий. Позже стало известно, что Пэрри тайно встречался с Полом Джеррардом, поскольку знал, какое влияние отец имеет на игрока.

Дополнительным фактором стал пример Руни, который в 2004-м перешел из «Эвертона» в «МЮ». В Мерсисайде не простили измены воспитанника: его старый дом разрисовали граффити, перед каждым приездом на «Гудисон» с новым клубом Уэйн получал угрозы и передвигался со специальной охраной. Джеррард представил, как переезд в Лондон перечеркнет прежнюю жизнь, и согласился с отцом.

Через два дня Стивен опроверг информацию о трансфере на камеру в комнате для трофеев «Ливерпуля». Почти сразу Пэрри с гордостью сообщил о новом контракте для капитана, по которому его зарплата выросла до 113 тысяч евро в неделю (все равно намного меньше, чем он заработал бы в «Челси»). Через какое-то время Джеррард объяснил несостоявшийся переход по-новому: он просто не чувствовал достаточной любви болельщиков и рассчитывал, что такое действие приведет к их реакции. Фанаты действительно повлияли на решение Стива, но главным мотиватором звезды стала не любовь, а страх.

К середине 2010-х скандал с трансфером в «Челси» почти стерся из памяти скаузеров. Джеррард сформировал гениальную связку с Фернандо Торресом, дважды вплотную приблизился к чемпионству и пережил с клубом угрозу банкротства. Моуринью дважды безуспешно соблазнял Стива переходом в «Интер» и «Реал». Спустя 14 лет несостоявшийся трансфер Джеррарда – лишь одна из множества нитей между «Ливерпулем» и «Челси» наряду с голом-призраком Луиса Гарсии и войной между Моуринью и Бенитесом. Остается предполагать, как этот трансфер изменил бы расстановку сил в английском футболе.

Стивен Джеррард и Фрэнк ЛэмпардImago

Успех Жозе усилил бы не только «Челси», но и сборную Англии. Благодаря секрету совмещения Лэмпарда и Джеррарда «три льва» оправдали бы ожидания от золотого поколения. Этого не произошло, а власть в Премьер-лиге в конце 2000-х захватил «МЮ»: пока «Челси» искал замену Моуринью, а «Ливерпуль» экономил из-за американских владельцев, «красные дьяволы» выиграли три чемпионства. Отказ от трансфера подарил Джеррарду вечную любовь и статус легенды. Возможно, он же лишил Стивена единственного недостающего трофея – самого главного.

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