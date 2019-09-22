Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс стал участником 17-го сезона Strictly Come Dancing (в России локализовано как «Танцы со звездами»). Он выступил в первом лайв-шоу на BBC One. Его партнершей стала украинская танцовщица Надя Бычкова.

В стартовом выпуске они поставили фокстрот под песню Three Lions (Football's Coming Home) в исполнении Baddiel, Skinner & Lightning Seeds. Джеймс надел форму футбольного арбитра, платье Бычковой было стилизовано под майку сборной Англии. На спинах обоих были написаны их имена – «Дэвид» и «Надя».

Судьи не впечатлились танцем на футбольную тему и поставили им 3, 4, 5 и 5 по десятибалльной системе. По сумме пара заняла 12-е место. В шоу участвуют 15 танцевальных дуэтов.

Дэвид Джеймс с 1992 по 1999 гг. выступал за «Ливерпуль» и провел за «красных» 214 матчей. С 1997 по 2010 гг. его вызывали в сборную Англии, за «трех львов» Джеймс сыграл 53 встречи.

Strictly Come Dancing – популярное шоу в Великобритании.

Прешоу 7 сентября на BBC One собрало долю в 44,7%, его посмотрели 9,15 миллиона зрителей.

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