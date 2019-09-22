Добрейший футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва угодил в расистский скандальчик. Португалец выложил в твиттер коллаж, совместив фотографию юного Бенжамена Менди и изображение персонажа, красующегося на пачках испанских конфет марки «Conguitos». Бернарду, очевидно, позабавило сходство его одноклубника и вымышленного героя, но фолловеры не оценили португальский юмор и обвинили Силву в глумлении над цветом кожи француза.

Игроку «горожан» пришлось удалить нашумевший твит и опубликовать новый. «Нельзя даже приколоться над другом в наше время…» – удивился Силва.

Персонаж, с которым португалец сравнил одноклубника, появляется на упаковках конфет в разном цвете, в зависимости от типа шоколада: темного, молочного или белого. Возможно, из-за этого подписчики Бернарду и усмотрели в шутке расистский подтекст.

«Сити» идет на второй строчке, уступая «Ливерпулю» пять баллов.

В последнем туре «горожане» отгрузили восемь мячей «Уотфорду», Силва отметился хет-триком.

Игроки «Сити» бьют Силву молотком, швыряют его в воду и мешают ходить в туалет. Чего они докопались?

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