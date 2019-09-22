На 56-й минуте матча камера выхватила Фрэнка Лэмпарда и Юргена Клоппа. Тренеров сдерживали границы технических зон, поэтому оба коуча неагрессивно переругивались без особого контакта друг с другом. Это было символично, потому что на футбольном поле арбитр Майкл Оливер устно предупреждал Джордана Хендерсона, что не нужно затягивать время. Наверняка что-то похожее Клоппу кричал и Фрэнк: «Не мешайте нам играть».

Поражение «Челси» – второе подряд на «Стэмфорд Бридж», и такой серии с «синими» не случалось уже пять лет – вышло максимально трогательным. Невозможно не сопереживать команде с молодым тренером и одновременно клубной легенде. Уже в первом тайме у лондонцев травмировались Эмерсон и Кристенсен, поэтому у Лэмпарда практически не оставалось шансов для того, чтобы перестроить игру. У вас нет сердца, если при голе Фирмино не пожалели сидящего на скамейке «Челси» Фрэнки.

Ему, конечно, нужно сопереживать. У 41-летнего тренера со стажем работы в один сезон Чемпионшипа нет опыта управления командой в таких ситуациях и при таком давлении. Все это было ясно, причем и самому Лэмпарду. Перед ответом «Да» Роману Абрамовичу и Марине Грановской легенда «синих» советовался с друзьями и говорил, что погубит карьеру на старте, если согласится.

Фрэнк Лэмпард, «Челси»Getty Images

Каждому в Европе известно, как в офисе «Челси» обходятся с тренерами, и иметь графу «Уволен при первых трудностях» в первой строчке резюме Фрэнку не хотелось. Его убедил только личный звонок Абрамовича. Только Лэмпард не проговорил, что в кадровые дела и раздевалку менеджеры хозяина тоже лезть не будут.

На матч с «Ливерпулем» лондонцы вышли с 21-летним Фикайо Томори в центре защиты. И это произошло не только из-за трансферного бана, на который удобно все спихнуть, а потому что с продажей Давида Луиса «Челси» вошел в сезон с линейкой центрбеков Рюдигер-Зума-Кристенсен. И когда первый травмируется, а второй действует очень плохо, то выбора у Лэмпарда не остается – нужно лезть в академию и выдергивать хоть кого-то оттуда.

Молодого тренера очевидно подставили, потому что в такой ситуации у него не было другого выбора. Даже хитрый чит-код в виде переобучения в защитники опорников не сработал, потому что у центрхавов «Челси» нет нужных навыков для игры в обороне. Представить рядом с тем же Кристенсеном Джорджиньо или Ковачича тяжело, потому что оба никогда не занимались отбором мяча все 90 минут.

Мохамед Салах («Ливерпуль»), Джорджиньо, Маркос Алонсо, Матео Ковачич («Челси»)Getty Images

Точно так же туда не поставишь Аспиликуэту, ведь его сменщик в прошлом сезоне – Дзаппакоста – уехал в «Рому» и, видимо, не вернется на «Стэмфорд Бридж». О текущем уровне Маркоса Алонсо говорит то, что он проигрывает Эмерсону конкуренцию в этом сезоне, остался на скамейке и не вышел бы на поле в важной встрече с «Ливерпулем», если бы не травма конкурента. И в такой ситуации Лэмпард строит оборону, которая закономерно идет третьей с конца по пропущенным мячам – бедовее только «Уотфорд» и «Норвич» из боттом-5.

И парадоксально из этого сотрудничества в выигрыше остаются все. «Челси» получил тренера без авторитета, чтобы ставить условия Грановской и капризничать в стиле Конте или Моуринью. Фанаты получили во главе команды человека с настолько чистой репутацией, что ему простили даже сезон в «Сити». А Лэмпард набивает шишки, получает опыт руководства топ-фирмой и проходит самый суровый стресс-тест из всех тренеров Европы.

Трудно говорить, что в такой встрече, как с «Ливерпулем», у «синих» были шансы на ничью – безусловно, Маунт и Абрахам должны были забивать и реализовывать 40-процентное преимущество во владении в последние 10 минут. Но до этого «Мерсисайд» уже вел в два мяча и на старте второго тайма имел три супермомента, которые не реализовал только чудом. Поэтому можно утверждать, что «Челси» почти отскочил и едва-едва не спасся с 0:2, но это будет, скорее, неправдой.

Лэмпард строил грустные глаза на пресс-конференции и говорил, что во втором тайме команда выглядела лучше «Ливерпуля». И он должен так себя вести, чтобы обрастать мясом и показывать, какой же он тренер и в какой футбол играют его футболисты. Фрэнка подставляет странной трансферной политикой руководство клуба, и он логично отлетает от грандов на старте сезона без особых шансов.

Лэмпс справляется явно лучше, чем от него ожидали. Фрэнк не Зидан и не Гвардиола, но он предан «Стэмфорд Бридж», и хотя бы поэтому для «Челси» лучше варианта и не найти.

«Челси» – «Ливерпуль» – 1:2

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