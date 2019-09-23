Моуринью в эфире Sky Sports наговорил гадостей про «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Конечно же, элегантно, как умеет только Жозе.

«В тот момент, когда ты принимаешь поражения с оговорками о том, что твоя команда играла хорошо, игроки отдали все силы на поле, а фанаты могут гордиться игрой... Я считаю, что если ты привыкаешь к подобному – большой клуб перестает быть таковым», – сказал Моуринью.

Очевидно, Особенный намекнул на риторику Лэмпарда. В частности, после поражения от «Ливерпуля» Фрэнк заявил, что его команда играла лучше соперника во втором тайме.

«Меня уволили, должно быть, я этого заслуживал. Грустная правда заключается в том, что они еще хуже, чем раньше», – это уже спич в сторону «МЮ».

«МЮ» проиграл «Вест Хэму» в гостях – 0:2.

«Челси» уступил «Ливерпулю» дома со счетом 1:2.

«Челси» и Абрамович подставили Лэмпарда. Но Фрэнк справляется и без отскока с «Ливерпулем»

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