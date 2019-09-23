Фанатка «МЮ» уснула во время матча с «Вест Хэмом»
На ее месте уснул бы каждый манкунианец.
Фанатка «Манчестер Юнайтед» уснула во время гостевого матча манкунианцев с «Вест Хэмом» в рамках шестого тура АПЛ.
Команда Уле-Гуннара Сульшера проигрывала со счетом 0:1, и оператор выхватил изображение спящей на плече у своего спутника девушки.
- «МЮ» проиграл со счетом 0:2, победный мяч забил украинец Андрей Ярмоленко.
- «Вест Хэм» поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, «Юнайтед» идет седьмым.
- Первое место занимает «Ливерпуль»: у команды Юргена Клоппа 6 побед в шести матчах.
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