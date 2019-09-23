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Фанатка «МЮ» уснула во время матча с «Вест Хэмом»

Фанатка «МЮ» уснула во время матча с «Вест Хэмом»
Eurosport

2 ч. назад

На ее месте уснул бы каждый манкунианец.

Фанатка «Манчестер Юнайтед» уснула во время гостевого матча манкунианцев с «Вест Хэмом» в рамках шестого тура АПЛ.

Команда Уле-Гуннара Сульшера проигрывала со счетом 0:1, и оператор выхватил изображение спящей на плече у своего спутника девушки.

  • «МЮ» проиграл со счетом 0:2, победный мяч забил украинец Андрей Ярмоленко.
  • «Вест Хэм» поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, «Юнайтед» идет седьмым.
  • Первое место занимает «Ливерпуль»: у команды Юргена Клоппа 6 побед в шести матчах.

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