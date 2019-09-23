Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку для защиты от агрессивных фанатов.

По информации The Sun, ротвейлер обошелся 26-летнему французу в 18,7 тысячи евро. Собаку ему предоставила специализированная фирма Chaperone K9.

«Футболисты – известные личности, они хотят, чтобы их семьи оставались в безопасности. А ротвейлеры – не агрессивные животные, пока их не разозлить», – рассказал глава компании Ричард Арнольд.

Недавно фанаты написали «Погба, уходи!» на клубной табличке возле базы «Юнайтед».

Ранее собак у Chaperone K9 покупали игроки «МЮ» Маркус Рэшфорд и Фил Джонс.

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