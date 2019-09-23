Getty Images
Погба купил сторожевую собаку для защиты от агрессивных фанов
Поль испугался таблички возле клубной базы.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку для защиты от агрессивных фанатов.
По информации The Sun, ротвейлер обошелся 26-летнему французу в 18,7 тысячи евро. Собаку ему предоставила специализированная фирма Chaperone K9.
«Футболисты – известные личности, они хотят, чтобы их семьи оставались в безопасности. А ротвейлеры – не агрессивные животные, пока их не разозлить», – рассказал глава компании Ричард Арнольд.
- Недавно фанаты написали «Погба, уходи!» на клубной табличке возле базы «Юнайтед».
- Ранее собак у Chaperone K9 покупали игроки «МЮ» Маркус Рэшфорд и Фил Джонс.
Фанатка «МЮ» уснула во время матча с «Вест Хэмом»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте