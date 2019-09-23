Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер остался доволен, что в первом тайме матча шестого тура АПЛ-2019/20 пропустил от «Манчестер Сити» только 5 голов.

«Это было невесело. Пропустить здесь гол или два – своего рода достижение, но наш план улетел в трубу, когда они открыли счет через 50 секунд. После 20 минут игры мы уступали 0:5, и я думал: «Боже, итоговый счет может быть двузначным». Я очень радовался, что ушел на перерыв при счете 0:5.

Думаю, они сделают это еще раз – забьют кому-нибудь 9 или 10 мячей, и это случится довольно скоро. Они агрессивны, всегда берут инициативу в свои руки. Ни у кого нет ни секунды на размышления: прежде чем ты понимаешь, что делать, игрок «Сити» уже атакует. Они невероятно держат строй, ускоряются и принимают мяч», – цитирует 36-летнего Фостера The Telegraph.

В шестом туре АПЛ «Уотфорд» проиграл «Манчестер Сити» на «Этихаде» со счетом 0:8.

Победа не помогла «Сити» в чемпионской гонке – команда Пепа Гвардиолы осталась на втором месте с 13 очками.

В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», набравший максимальные 18 очков.

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